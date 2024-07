Salute: Riccardi, con nuovi strumenti sistema prevenzione più efficace

L'assessore all'inaugurazione del "laser ablation" e dell'analizzatore di metilmercurio a disposizione di Asugi e Università di Trieste Trieste, 5 lug - "La nuova strumentazione a disposizione dell'Asugi e dell'Università di Trieste aumenta la capacità del nostro sistema sanitario di intercettare fenomeni pericolosi e, implementando la capacità analitica, ci consente di prendere decisioni più consapevoli e mirate, in un settore fondamentale come quello della prevenzione. Questa tecnologia, peraltro finanziata attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, migliora l'efficienza del sistema di prevenzione, amplia le possibilità d'analisi dei nostri laboratori e consente di sviluppare competenze professionali che sono poco conosciute alla maggior parte delle persone ma in realtà risultano straordinariamente importanti, come abbiamo avuto modo di scoprire durante la pandemia". È quanto dichiarato dall'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi durante la presentazione del nuovo "laser ablation" del valore di 366mila euro e dell'analizzatore di metilmercurio da 72mila installati nel laboratorio Treelab di Trieste, grazie alla collaborazione tra l'Ateneo giuliano e Asugi. Si tratta di apparecchiature estremamente moderne attraverso le quali è possibile individuare e analizzare i metalli inquinanti nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In particolare, il "laser ablation" permette l'analisi dei metalli sulle superfici e altri substrati, mentre l'analizzatore di metilmercurio consente di analizzare la forma di mercurio considerata più tossica su varie matrici, verificandone la presenza nell'acqua, nell'aria o nei capelli. "La risposta ai bisogni di salute dei cittadini non è determinata solo dalla medicina e dalle strutture sanitarie, ma si articola anche attraverso la verifica della salubrità dell'ambiente in cui le persone vivono e lavorano, le politiche di prevenzione e di sorveglianza. Attività per le quali il servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia mette in campo professionalità straordinariamente importanti, come è stato dimostrato durante la pandemia". La collaborazione fra Asugi e Università di Trieste ha permesso di riunire all'interno del laboratorio Treelab tutta la strumentazione dedicata alla determinazione dei metalli in traccia e questi nuovi strumenti vanno ad arricchire la sua dotazione consentendo, anche grazie all'esperienza dei ricercatori che vi operano, di poter compiere indagini approfondite sui metalli pesanti in regione. La collaborazione tra medici, chimici e geologi unisce le diverse competenze per potenziare e approfondire le indagini ambientali e nei luoghi di lavoro. "Si tratta - ha osservato Riccardi - di un esempio perfetto di quanto siano efficaci i modelli organizzativi orizzontali nel settore della salute per dare risposte alla continua evoluzione dei bisogni dei cittadini. Università e azienda sanitaria operano in maniera integrata in un sistema che condivide le informazioni e le competenze senza creare steccati: è questa la risposta alle grandi sfide che dobbiamo affrontare nel campo della salute". All'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il rettore dell'Ateneo giuliano Roberto Di Lenarda, il direttore generale dell'Asugi Antonio Poggiana, la direttrice della Struttura complessa di Medicina del Lavoro di Francesca Larese Filon e il direttore della Struttura complessa di Igiene e Medicina Preventiva Fabio Barbone. ARC/MA/al