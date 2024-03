Salute: Riccardi, con supporto Ordini medici inizia fase verità

Pordenone, 23 mar - "La stagione che stiamo vivendo è tra le più complicate della storia di questo Paese. In passato abbiamo immaginato che le risorse economico-finanziarie potessero garantire qualsiasi tipo di soluzione in ambito sanitario ma oggi l'emergenza più significativa è quella dell'assenza di capitale umano. Per questo, in una giornata in cui giovani medici si esprimono solennemente sul giuramento di Ippocrate il mio augurio e ringraziamento va innanzitutto a loro: credo che il nostro compito sia quello di metterli nelle condizioni di avere una prospettiva professionale più solida". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo alla Giornata del medico e dell'odontoiatra nella sede dell'Ordine provinciale dei Medici-chirurghi e degli odontoiatri di Pordenone che conta circa 3.800 iscritti all'Albo. Aperto dal presidente Guido Lucchini, il riconoscimento agli iscritti e il giuramento di Ippocrate reso da 75 nuovi professionisti (dal 2020 ad oggi, causa pandemia) ha visto gli interventi del prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno, del sindaco Alessandro Ciriani, del presidente della Commissione Albo odontoiatri di Pordenone Alessandro Serena e di quello nazionale Raffaele Iancolo e si è concluso con la lectio della direttrice scientifica del Cro Silvia Franceschi. Testimoniando la propria gratitudine per la collaborazione che l'Ordine ha sempre garantito, Riccardi ha chiesto al presidente Lucchini "un altro passo avanti". "Considero l'ordine dei medici un alleato prezioso, estremamente importante in questa operazione di verità che è doveroso aprire anche a costo di perdere qualche consenso elettorale: credo che ci siano gli spazi per fare delle scelte importanti e penso che questa regione abbia una struttura che può avere una capacità di recupero significativa" ha assicurato Riccardi, tributando a conclusione del suo intervento un ricordo a Antonino Cataldo "professionista che ha insegnato che davanti alla cura delle persone si può anche sacrificare la propria vita". ARC/EP/ma