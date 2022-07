Salute: Riccardi, conferma contributo cure termali mutilati e invalidi

Trieste, 8 lug - Anche per il 2022 è stato confermato il contributo giornaliero di 46,20 euro per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici ai soggetti aventi diritto.Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che ha proposto la misura all'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia.La legge regionale 25/2001 prevede di concedere ai destinatari indicati nell'articolo 2 (mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra, mutilati e invalidi per servizio, ex deportati nei campi di sterminio nazista, equiparati agli invalidi di guerra) prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, con specifici livelli di assistenza anche superiori a quelli uniformi con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, accordando quindi un contributo giornaliero per accedere alle cure climatiche, termali e ai soggiorni terapeutici. La stessa norma prevede che, qualora ai beneficiari sia riconosciuta la presenza di un accompagnatore, l'importo è raddoppiato.L'erogazione del contributo, come precisa la delibera, sarà a cura dell'Azienda sanitaria di appartenenza del richiedente il beneficio e la corresponsione non potrà in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o di soggiorno autorizzato. ARC/PPH/ma