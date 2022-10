Salute: Riccardi, consolidamento bilancio Ssr 2021 +690mila euro

Palmanova, 16 ott - Approvato il bilancio consolidato di esercizio del Servizio sanitario regionale (Ssr) per il 2021.



L'atto è della Giunta, su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, per gli adempimenti di legge.



Il bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di circa 690mila euro, somma che sarà accantonata, per investimenti, in una riserva di patrimonio netto.



I bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, che sono stati approvati negli scorsi mesi tra agosto e settembre, costituiscono i documenti di partenza per l'approvazione del bilancio consolidato del Ssr. ARC/PT/pph