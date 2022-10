Salute: Riccardi, contro caro energia 5 mln euro per strutture anziani

La cifra si somma ai 4,5 mln già stanziati



Trieste, 13 ott - "Per permettere alle strutture per anziani di far fronte ai maggiori costi la Giunta regionale ha stanziato 5 milioni di euro che si vanno a sommare ai 4,5 milioni già previsti e si aggiungono ai 2 euro per l'abbattimento della retta sul singolo. All'istanza, giunta direttamente dai conduttori degli istituti, abbiamo dato seguito concreto in tempi brevissimi".



A darne notizia questo pomeriggio è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in sede di VI Commissione in Consiglio regionale.



"È una risposta importante che arriva in momenti particolarmente complessi per le strutture per anziani, in situazione di difficoltà anche per le problematiche causate dalla pandemia - ha sottolineato Riccardi -. La nuova risorsa va ad aggiungersi allo stanziamento erogato con un'istruttoria già fatta e consentirà di abbattere le spese delle strutture".



Il vicegovernatore Riccardi ha comunicato anche l'approvazione, sempre su richiesta dei gestori delle strutture per anziani, della concessione di una proroga di 6 mesi sui termini di accreditamento degli stessi istituti che altrimenti avrebbero dovuto ultimare questo percorso entro il 31 dicembre di quest'anno.



L'assessore con delega alla Disabilità ha dato notizia pure di un contributo di 50.000 euro erogato a favore del Comune di Enemonzo. La somma consentirà a una struttura di proprietà municipale che assiste persone disabili, e la cui gestione è stata affidata all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, di poter operare anche nel periodo invernale: "lo stanziamento - ha spiegato Riccardi - si è reso necessario a seguito del guasto del sistema di riscaldamento della struttura, un problema che avrebbe compromesso la normale operatività nei mesi più freddi". ARC/PT/ma