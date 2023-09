Salute: Riccardi, convegno salute mentale affronta fragilità di oggi

Udine, 13 sett - "Udine ospita un'iniziativa di confronto molto importante tra esperti di levatura internazionale e lo fa in seno a un convegno che tratta una tematica di grande attualità, cui va data particolare attenzione anche in prospettiva: quello oggetto della tavola rotonda, infatti, è uno dei grandi fenomeni del nostro tempo". Lo ha sottolineato l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto questa mattina, a Udine, nella sede del Centro internazionale di scienze meccaniche (Cism) all'apertura della prima edizione del "Venetian Maudsley Forum" che da oggi, e fino al 15 settembre, tratterà delle novità della ricerca nel campo della salute mentale. I relatori interverranno sulle ultime scoperte riguardanti gli aspetti sociali, psicologici e biologici dei disturbi psichiatrici in merito ad adulti, bambini e adolescenti, e in merito alle dipendenze. Tra loro il direttore della clinica psichiatrica dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Matteo Balestrieri, che è anche docente dell'Università di Udine. "I dati parlano, in proiezione, dell'aumento di questo tipo di patologie - ha aggiunto Riccardi -. Questo convegno, pertanto, sarà un'occasione importante di studio. L'augurio è che il sistema prosegua quello sforzo che sta facendo da tempo, nel considerare in termini innovativi le risposte che oggi affrontano un bisogno più esteso, di fronte a fenomeni più ampi e aderenti alla contemporaneità. Il metodo oggi deve necessariamente abbracciare i fenomeni nuovi che la società presenta: nelle tensioni tra i giovani, sui temi dell'invecchiamento e della solitudine; tutti aspetti di fragilità che non definiscono un confine tra l'area delle dipendenze e quello della salute mentale, al centro dello sforzo che prevede la riforma regionale". ARC/PT/pph