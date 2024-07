Salute: Riccardi: cordoglio per morte anziana affetta da West Nile

Trieste, 19 lug - Cordoglio e massima vicinanza sono stati espressi dall'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ai familiari della donna di 80 anni di Chions deceduta oggi, all'ospedale di Pordenone, dopo essere stata affetta dal virus West Nile.L'assessore ha ribadito le precauzioni generali per prevenire le punture da zanzare, principali veicoli del virus la cui contrazione, nei casi più frequenti, non presenta sintomatologie gravi (più ricorrenti invece per anziani e persone debilitate).Si raccomanda, in particolare, di applicare zanzariere alle finestre e attivare il condizionamento almeno nelle stanze in cui si soggiorna, indossare indumenti chiari e coprenti, applicare prodotti anti-zanzare sulle parti che rimangono scoperte e svuotare di frequente vasi di fiori o contenitori con acqua stagnante.Su tutto il territorio regionale sono posizionate delle trappole per la cattura delle zanzare al fine di monitorare, in collaborazione con la sorveglianza effettuata dai Dipartimenti di prevenzione, la circolazione del West Nile. Attualmente, la presenza del virus in regione è stata segnalata nei territori delle ex Province di Pordenone e Udine. ARC/PAU/pph