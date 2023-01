Salute: Riccardi, costruttivo confronto con realtà infermieristiche

Pordenone, 20 gen - "Per permettere al Sistema sanitario nazionale di continuare a rispondere alle richieste di salute di tutti i cittadini, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, è necessario rifondare lo stesso Sistema; per farlo bisogna assumere decisioni importanti da qui ai prossimi cinque anni. Queste scelte, in capo al Governo, riguardano anche uno straordinario investimento sul capitale umano, di cui gli infermieri rappresentano una parte fondamentale". Lo ha sottolineato questa mattina il vicegovernatore e assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto a Pordenone al convegno "Professione infermiere tra attrattività e carenze", organizzato dalla sezione di Pordenone della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, cui ha preso parte anche il sindaco del capoluogo del Friuli Occidentale, Alessandro Ciriani. "La pandemia ha messo in evidenza tutti i limiti del Servizio sanitario nazionale, i suoi problemi strutturali, le problematiche non affrontate negli ultimi decenni; parlo di politiche retributive, completamente da rivedere, di mancata programmazione, di difetto di accesso alla formazione e di professionisti che escono per obbligo di età dalla sanità pubblica mentre sono nel pieno delle loro funzioni" ha aggiunto Riccardi. "La figura e la competenza dell'infermiere - ha spiegato il vicegovernatore - sono fondamentali in questo contesto sociale e di sistema in profonda transizione; lo dimostrano anche i dati più recenti, illustrati in occasione del convegno organizzato sulle professioni infermieristiche oggi a Pordenone. È stato un momento di confronto importante tra professionisti della salute della nostra regione e del resto dell'Italia. Solo con un continuo dialogo con chi vive la professione possiamo comprendere - ha concluso - quali siamo i punti dolenti e affrontarli insieme". ARC/PT/gg