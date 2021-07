Salute: Riccardi, creato collegamento tra Burlo e Commissione infanzia

L'Irccs visitato oggi dal vicegovernatore e dalla presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza Trieste, 31 lug - "Con la visita di oggi si è creato un collegamento diretto tra il Burlo Garofolo di Trieste e la Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che sicuramente sarà utile a questa struttura di eccellenza in campo sanitario e scientifico". Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la visita della presidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la senatrice Licia Ronzulli, al Burlo Garofolo, nel corso della quale sono stati illustrati il funzionamento dell'Irccs, le principali attività svolte, l'organizzazione e gli elementi caratteristici che contraddistinguono il suo operato nonché la fondamentale funzione di sede universitaria e di ricerca svolto dall'Istituto. Durante l'incontro sono stati illustrati i principali dati sulle attività del Burlo, che dimostrano un'importante ripresa dopo la battuta d'arresto imposta dalla pandemia (+5,40% per l'attività di ricovero e +70,03% per l'attività ambulatoriale nel confronto tra il periodo da gennaio a maggio del 2020 con quello del 2021). Il ruolo chiave del Burlo è stato rimarcato anche da Ronzulli, la quale ha evidenziato come l'Ircss sia una grande eccellenza non solo per Trieste e il Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale e ha rivolto un profondo ringraziamento a tutti gli operatori della struttura per la dedizione e l'impegno profuso giornalmente nello svolgimento del proprio lavoro. Un ringraziamento espresso anche dal vicegovernatore Riccardi, il quale ha sottolineato "che durante le fasi più complesse dell'emergenza sanitaria il Burlo e i suoi professionisti hanno dato un contributo rilevante, non limitando la propria attività al settore pediatrico, ma partecipando direttamente alla riorganizzazione rapida del sistema sanitario-ospedaliero, allestendo anche postazioni di terapie intensiva". Riccardi ha infine rimarcato che "l'infanzia è un tema importante e quindi lo sviluppo e il miglioramento di un asset strategico come il Burlo Garofolo rientra pienamente nei piani della Regione. Le competenze sviluppate all'interno di questo polo di eccellenza devono, pur facendo riferimento alla struttura centrale nel capoluogo regionale, essere messe in rete con il sistema sanitario regionale attraverso una serie di collaborazioni con le aziende sanitarie per lo svolgimento di attività specialistiche, ambulatoriali, chirurgiche e di supporto ai turni di guardia. In questo modo miglioreremo ulteriormente l'offerta sanitaria regionale e i servizi ai cittadini". ARC/MA