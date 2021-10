Salute: Riccardi, critiche strumentali su case di comunità

"La Regione attua indicazioni ministeriali"



Trieste, 20 ott - "La realtà, incontrovertibile, è che nel merito l'Amministrazione regionale sta operando in base alle indicazioni vincolanti ricevute dal Ministero della Salute. Quindi, ogni critica o polemica sull'argomento andrebbe rivolta a quell'indirizzo, specialmente se a farla è un consigliere regionale dello stesso schieramento politico del ministro in carica".



Queste le parole del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in replica a una esponente della minoranza in Consiglio regionale relativamente alla realizzazione delle Case di comunità nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Come ha spiegato Riccardi, ogni informazione o dettaglio afferente al tema è di dominio pubblico e quindi semplice da reperire. "Comprese le indicazioni ministeriali, che prevedono - ha sottolineato - un confronto con gli enti locali che noi stiamo per avviare con l'obiettivo di valorizzare il territorio, partendo da un chiarimento non banale sugli aspetti più puntuali di un lavoro che è in itinere".



"Va da sé quindi che chi, in questa fase, pur avendo competenze ed esperienza amministrativa, non riesce a riconoscere nell'azione della Regione un'attuazione di quelle che sono le linee ministeriali, rischia di distinguersi per una polemica strumentale e del tutto incoerente con il profilo politico che questo particolare momento storico richiederebbe". ARC/GG/ep