Salute: Riccardi, Cro all'avanguardia nei trattamenti con Lutezio 177

Palmanova, 29 ago - "Ancora un prestigioso riconoscimento per l'Irccs Cro di Aviano, premiato al Congresso della società americana di fisica medica per i trattamenti con Lutezio-PSMA, un radio-farmaco marcato con Lutezio 177 che sfrutta la radioattività per distruggere, dall'interno, le cellule tumorali".A sottolinearlo è l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi."Il Centro di riferimento oncologico di Aviano si conferma polo di ricerca e di cura all'avanguardia per la nostra regione e per il resto del Paese" ha aggiunto, ricordando che l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è l'unico centro autorizzato in regione all'utilizzo del Lutezio nel trattamento di una patologia rara, i tumori neuroendocrini dell'apparato digerente. "Il suo impiego ha rivoluzionato la terapia medico-nucleare, consentendo, proprio come chiede l'oncologia moderna, di personalizzarla"."Questo nuovo riconoscimento internazionale è ancora più importante perché riguarda la cura di malattie rare - ha aggiunto, ancora, Riccardi -. Conferma le altissime competente e le straordinarie capacità dei professionisti della salute e dei ricercatori del Cro: il loro lavoro, fondamentale per combattere i tumori, è costante. A loro va il merito di un'attività che non sempre premia nel breve periodo ma che a lungo termine permette ai pazienti di potersi avvalere di cure e trattamenti che aumentano la loro speranza di vita". ARC/PT/gg