Salute: Riccardi, cure primarie indispensabili per il territorio

Udine, 18 ott - "Le cure primarie sono uno dei punti più importanti, in particolare per quanto riguarda la sanità territoriale: rappresentano il primo gradino di risposta ai bisogni di salute delle persone. Stamattina abbiamo avuto modo di parlare a lungo di questo tema, contestualizzandolo nella realtà locale, nazionale e anche internazionale, con interventi di grande interesse". Lo ha sottolineato l'assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Udine, al congresso regionale della medicina generale "Buon uso degli antibiotici nelle cure primarie", organizzato dall'Argenzia regionale di coordinamento per la salute (Arcs), cui hanno preso parte, tra gli altri Guido Lucchini, presidente regionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Silvio Brusaferro e Fernando Agrusti. "Oggi è emerso chiaramente come la salute, intesa come benessere non solo fisico e come assenza di malattia, ma come benessere generale di una comunità, quindi anche mentale e psicofisico, sia strettamente correlata alle mutazioni del clima, alla trasformazione del territorio e alle dinamiche economiche: non esiste benessere economico senza salute e viceversa. Variabili importanti di cui dobbiamo tenere conto in un contesto che non è solamente regionale né nazionale, ma che coinvolge il pianeta. Questo vale in particolare per il Friuli Venezia Giulia, Regione che confina con due Stati" ha detto Riccardi. Rispetto alle cure primarie territoriali, durante il convegno sono state affrontate le tematiche della telemedicina e dell'impiego delle nuove tecnologia per raggiungere le persone, in particolare, che vivono in zone scarsamente antropizzate e popolate, come ad esempio le aree della montagna del Friuli Venezia Giulia. "Le nuove strumentazioni di cui disponiamo oggi, unite agli straordinari passi avanti fatti dalla scienza e dalla ricerca in campo medico - è entrato nel dettaglio l'esponente dell'Esecutivo -, ci permettono di dare risposte di salute al cittadino a distanza, come dimostrano gli esempi collaudati in altri Paesi, come Svezia e Finlandia. Questo presuppone un'alfabetizzazione sia del cittadino che uno sforzo da parte del professionista della salute". Durante il convegno regionale è stata ribadita la necessità di "riuscire a parlare uno stesso linguaggio in campo medico, favorendo e implementando un flusso di informazioni non solamente all'interno della regione ma anche extra regionale, flusso necessario per mettere nelle condizioni i professionisti della salute di operare al meglio a favore della comunità" ha aggiunto Riccardi. L'assessore ha infine ricordato l'importanza di investire sul capitale umano, sulle nuove generazioni e lavorare per invertire la ridotta attrattività verso la medicina generale che stiamo registrando. ARC/PT/al