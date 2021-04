Salute: Riccardi, Denis Caporale nuovo direttore generale Asufc

Professionista qualificato e radicato in Friuli Venezia Giulia



Palmanova, 21 apr - "La Giunta regionale ha nominato il dottor Denis Caporale nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale".



Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Giunta, che assegna l'incarico a partire dal primo maggio 2021 fino al 30 aprile 2026.



Il vicegovernatore ha spiegato che "la scelta, operata in base all'elenco dei manager abilitati a ricoprire tale ruolo, è caduta su un professionista di alto profilo e dalle confermate capacità gestionali".



Riccardi ha poi evidenziato che "oltre ad aver dimostrato le proprie capacità nel corso della sua intera carriera, in particolare dall'inizio della pandemia, Caporale ha anche un legame profondo con il nostro territorio e quindi rappresenta la scelta migliore. Nella consapevolezza della complessità dell'incarico che gli è stato affidato, al dottor Caporale va quindi l'augurio di buon lavoro da parte di tutta la Giunta".



Caporale, nato nel 1975, è laureato in Giurisprudenza all'Università di Urbino e ha conseguito un master di secondo livello in Economia e management della sanità all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel corso della propria carriera ha svolto incarichi di rilievo all'interno del sistema sociosanitario del Friuli Venezia Giulia, tra cui quello di direttore dei servizi socio sanitari dell'Asufc e quello di vicecommissario straordinario con funzione di direttore sociosanitario dell'Azienda sanitaria 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli. ARC/MA/al