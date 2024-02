Salute: Riccardi, donazione sangue modello di società a cui tendere

Cormons, 25 feb - "Il dono del sangue rappresenta un modo di interpretare la vita e la società: è anonimo, gratuito e consente, a chi non sai, di avere salva la vita. Rappresenta quel modello di società a cui tutti aspiriamo, fondato su solidarietà e sussidiarietà che questo movimento straordinario incarna. La presenza di tanti sindaci è una testimonianza tangibile di riconoscimento verso questa esperienza a cui l'Amministrazione regionale continuerà a garantire il sostegno". Così l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, nel teatro comunale di via Nazario Sauro a Cormons dove si è conclusa la VI Giornata provinciale del donatore dell'associazione Donatori volontari di sangue-Fidas Isontina con le premiazioni dei donatori benemeriti che hanno raggiunto e superato importanti traguardi in termini di numero di donazioni (35, 50, 80 e 100). Nel celebrare i donatori di sangue, l'evento ha voluto ricordare, nel decennale della sua scomparsa e per onorarne la memoria, Egidio Bragagnolo presidente emerito di Advs Gorizia, già vicepresidente nazionale della Fidas. "Le testimonianze di oggi attraverso le quali è stato ricordato Bragagnolo - ha indicato Riccardi - mostrano come il mondo sia un luogo migliore se si tributa il giusto riconoscimento alle persone e all'opera che hanno svolto. Di questo va dato merito alla classe dirigente di questa grande organizzazione". Un passaggio dell'intervento dell'assessore regionale ha riguardato anche la capacità dell'associazionismo di tenere unite le persone e la necessità di recuperare le relazioni "in una società che va spesso troppo di fretta e tende a dimenticare il valore delle persone". Non ha mancato poi di sottolineare la significativa capacità di donazione del Friuli Venezia Giulia "che va oltre il nostro fabbisogno grazie ad un'organizzazione capace e ad un sistema professionale che consente a questo moto di solidarietà di salvare le vite e ai quali va il nostro profondo apprezzamento e la nostra piena gratitudine". Fra gli interventi anche quelli del sindaco di Cormons Roberto Felcaro, di Maurizio Tomba presidente sezionale, di Rosita Orlandi vice-presidente nazionale per l'area Centro Sud e Isole Fides, di Michele Carnevale ex presidente sezione palermitana e di Andrea Bontadini direttore dipartimento medicina trasfusionale. Presente fra gli altri anche il presidente dell'associazione Donatori volontari sangue Fidas Isontina Feliciano Medeot. La Giornata provinciale ha preso avvio nel cimitero di Cormòns dove le delegazioni con i labari di tutte le sezioni dei donatori della provincia hanno reso omaggio alla tomba di Bragagnolo. Successivamente, dopo il momento di raccoglimento, il corteo dei rappresentanti associativi e sezionali si è mosso alla volta del Duomo Sant'Adalberto per assistere alla Santa Messa celebrata dal parroco di Cormòns, Stefano Goina. E' seguita, al termine della celebrazione eucaristica, la sfilata lungo le vie del centro cittadino con la musica della banda "Città di Cormòns" fino al teatro comunale dove si è svolta la cerimonia conclusiva con l'intervento delle autorità e la premiazione dei donatori benemeriti. ARC/LP/al