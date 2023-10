Salute: Riccardi, dopo autorizzazione, Rsa Pn affidamento AspUmbertoI

Trieste, 2 ott - "Una volta ottenuto l'accreditamento, la convenzione tra Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) e Casa Serena-Asp Umberto I potrà partire entro un paio di settimane, dando così riavvio alla struttura della Residenza sanitaria assistita (Rsa) di Pordenone". Lo ha comunicato questa mattina l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale. Entrando nel dettaglio, l'esponente dell'Esecutivo ha ripercorso gli importanti passi avanti che sono stati fatti in queste ultime settimane e, prima ancora, ha fatto un excursus sul vecchio iter, ricordando che la ex Azienda per l'assistenza regionale 5 "Friuli Occidentale" (oggi Asfo), era titolare di tutte le Rsa attive nel proprio territorio, compresa quella di Pordenone "Casa Serena": allora l'edificio dell'Rsa era di proprietà dell'Asp "Umberto I", tramite un contratto di locazione. "A conclusione di alcune verifiche allora emersero una serie di non conformità rispetto ai requisiti, tra i quali il più rilevante era legato al profilo strutturale, con la capienza di 18 posti letto a fronte dei 20 previsti - ha spiegato Riccardi -. La Ass5 aveva avviato alcune azioni correttive ma non avrebbe potuto superare da sola la non conformità di tipo strutturale: i locali a disposizione non consentivano la realizzazione di ulteriori stanze di degenza e i lavori di adeguamento avrebbe dovuto realizzarli l'Asp, perché proprietaria dell'immobile". Fu così che, per una serie di ostacoli tecnico-burocratici legati a un progetto di trasferimento della Rsa, l'attività fu sospesa. "Oggi la situazione è diversa anche se non più semplice. L'attuale direzione di Asfo ha comunicato l'intenzione di riattivare il servizio di Rsa, ma ha fatto presente alla Regione la difficoltà di continuare a gestire direttamente la struttura, proponendo la soluzione di trasferirne la titolarità all'Asp Umberto I, con la stipula di una convenzione all'esito del rilascio dell'accreditamento in capo al nuovo soggetto gestore" ha dettagliato l'assessore alla Salute, Riccardi. "La Direzione centrale salute ha tempestivamente avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento in capo all'Asp Umberto I: lo scorso settembre sono state comunicate le modalità per consentire al legale rappresentante dell'Asp l'accesso all'applicativo dell'accreditamento, attraverso il quale vengono gestiti online i relativi procedimenti, in modo da presentare la domanda e produrre la documentazione prevista - ha riferito Riccardi -. Lo stesso giorno è stata comunicata formalmente la data di svolgimento del sopralluogo finalizzato alla verifica della conformità della struttura ai requisiti applicabili. A seguito del sopralluogo è in fase di predisposizione il decreto conclusivo del procedimento, che verrà adottato non appena giungeranno dall'Asp i chiarimenti richiesti in ordine al rispetto degli standard assistenziali". ARC/PT/gg