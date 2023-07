Salute: Riccardi, Ecofarm Remanzacco risponde esigenze comunità

Remanzacco, 3 lug - "Con la nuova realtà di Ecofarm, la grande famiglia del Gruppo Luci mette a disposizione della comunità uno sforzo importante che consente di porre in sicurezza processi legati all'utilizzo di rifiuti delicati, pericolosi, speciali. A loro va il ringraziamento della Regione". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto all'inaugurazione del nuovo impianto di trattamento e sterilizzazione di Ecofarm, a Remanzacco, realtà che si occuperà di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari derivanti da attività ambulatoriali, mediche e affini. Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Gruppo Luci, Adriano Luci, il presidente di Ecofarm, Paride Luci, il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, i sindaci di Remanzacco e Povoletto, rispettivamente Daniela Briz e Giuliano Castenetto. "Continuiamo a immaginare le risposte da dare alla società dividendo tra risposte dal sistema pubblico e risposte da quello privato - ha osservato Riccardi -. Ricordo che la Costituzione ci dice che dobbiamo garantire una risposta ai bisogni delle persone e questo dobbiamo fare a beneficio di tutti: giovani o anziani, più o meno malati, a tutti. Mettere insieme l'elemento della sostenibilità per riuscire a rispondere a questo non significa immaginare che quel tipo di risposte possano essere costruite soltanto all'interno di una sola dinamica". "Investendo nella ricerca, nell'efficientamento, nella qualità, realizzando un impianto che risponde a criteri di sicurezza, certificato, che rispetta i parametri di legge, Ecofarm risolve un problema nell'interesse pubblico della comunità: non c'è una parete, difatti, che divide l'interesse pubblico in funzione di chi lo garantisce. L'importante è che l'interesse pubblico sia governato da un processo che vede le istituzioni a stabilire standard, regole e asticelle" ha concluso Riccardi. ARC/PT/gg