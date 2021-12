Salute: Riccardi, Federsanità partner per accompagnare cambiamenti

Trieste, 22 dic - "Credo che la vostra organizzazione sia il miglior partner per affrontare il tema della sostenibilità del sistema e ricercare insieme delle soluzioni che favoriscano un'organizzazione multidisciplinare - extra ospedaliera e finalizzata anche alla domiciliarità - oltre che capace di coinvolgere i Comuni e il volontariato".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo in videoconferenza nel corso del Comitato direttivo di Federsanità Anci Fvg.



Lanciando la sua proposta, Riccardi ha ricordato come proprio a causa dell'emergenza tutta una serie di scelte come quelle sulle strutture residenziali e sulle fragilità sia stata rallentata visto il sovraccarico di lavoro che il sistema sanitario ha dovuto sostenere a causa del Covid: due milioni di somministrazioni di vaccino in dieci mesi e la pressione sulle strutture di cura ospedaliere dovuta al virus.



Il vicegovernatore ha poi parlato del Piano nazionale di ripartenza e resilienza (Pnrr) declinato sul piano regionale relativamente alla sanità, il quale porterà una serie di investimenti che alzeranno le risorse per il settore della Salute di dieci volte rispetto a quanto stanziato in tutta la precedente legislatura.



"Ma la più grande criticità che viviamo oggi - ha spiegato Riccardi - è quella che afferisce al capitale umano: bisogna infatti mettere in cantiere un grande impegno sulle competenze e sulla disponibilità di personale, che deve partire da un superamento dei tempi degli attuali processi di formazione e di selezione dei professionisti della salute".



Infine il vicegovernatore ha parlato del programma di realizzare un Piano di promozione della salute, per fornire un'informazione sanitaria la cui necessità è emersa durante la pandemia a fronte, ad esempio, dell'emersione di alcune sacche di diffidenza nei confronti del vaccino. ARC/GG/pph