Salute: Riccardi, fine estate 24 al via gara per lavori Distretto Sile

Oggi pomeriggio l'assessore ha incontrato i sindaci dell'Ambito e il direttore generale di Asfo Azzano Decimo, 16 lug - "Per l'avvio della gara riguardante i lavori utili all'ampliamento del Distretto del Sile ad Azzano Decimo, i tempi sono ormai maturi dopo uno sforzo importante, sotto il profilo economico e di iter progettuale, che ha visto lavorare in piena sinergia Regione, Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) e proprietà della casa di riposo". Così l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha incontrato gli amministratori municipali dei Comuni dell'Ambito per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'ampliamento del Distretto del Sile con sede ad Azzano Decimo. È proprio nella sede del Distretto che l'esponente dell'Esecutivo ha avuto modo di confrontarsi con sindaci e amministratori - a partire dal primo cittadino di Azzano Decimo, Massimo Piccini - e dei referenti delle amministrazioni municipali dei Comuni di Chions, Fiume Veneto, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Pasiano di Pordenone. Con loro anche il direttore generale dell'Asfo, Giuseppe Tonutti. "Ho ritenuto importante partecipare a questo incontro, su richiesta del primo cittadino di Azzano Decimo, anche per conoscere di persona i nuovi amministratori comunali e illustrare loro in piena chiarezza e trasparenza, lo stato dell'arte di un progetto importante, che ci ha visto impegnati a lungo per superare difficoltà ed eventi imprevisti, come la presenza di un depuratore in un'area destinata ad altre opere - ha spiegato Riccardi -. In quest'ultimo caso, la Regione ha stanziato risorse aggiuntive per garantire la realizzazione dell'opera". "Il progetto di ampliamento del Distretto, che prevede la creazione di una Casa e di un Ospedale di comunità, ha un costo complessivo finale di 4,570 milioni di euro, dagli iniziali previsti 3,8 milioni. Andrà a rispondere alle esigenze di un bacino di utenza di 52mila persone. Non ha avuto un iter lineare né semplice per una complessità legata alla presenza di più proprietà e quindi alla necessità di svolgere più passaggi per arrivare, poi, nel dicembre del 2022, all'approvazione del progetto". Riccardi ha comunicato ai sindaci dei Comuni del Distretto che gli ultimi atti di Regione e Asfo consentiranno al Comune di Azzano Decimo di avere quanto servirà per bandire la gara di appalto entro la fine dell'estate di quest'anno: "dopo l'ultimo atto di congruità necessario, ottenuto dall'Azienda sanitaria, e il passaggio di proprietà dei sedimi, si esprimerà il Nucleo di valutazione, con l'ultima delibera della Giunta regionale per le ulteriori risorse necessarie alla completa copertura finanziaria. Firmato il decreto, Comune di Azzano Decimo e Asfo sigleranno una convenzione che avrà come effetto la possibilità, da parte del Municipio, di indire la gara d'appalto per individuare l'impresa chiamata a eseguire i lavori". ARC/PT/al