Salute: Riccardi, fondamentale alleanza con associazioni volontariato

Udine, 5 dic - "Se siamo riusciti a uscire dalla fase più dura della pandemia, da una situazione emergenziale senza precedenti, lo abbiamo fatto anche grazie allo straordinario supporto e alla grandissima generosità delle associazioni di volontariato e del terzo settore". Così il vicegovernatore e assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto questo pomeriggio, nella sala conferenze del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, a Udine, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, un momento costruttivo di confronto cui ha preso parte anche il direttore generale di Asufc, Denis Caporale. "Il patrimonio rappresentato dell'elevatissimo numero di volontari della nostra regione, ai massimi livelli in Italia rispetto al numero di residenti, va tutelato - ha rimarcato Riccardi -. È una ricchezza di cui andiamo fieri e che sono certo sarà fondamentale per affrontare la sfida senza precedenti che ci vede impegnati in questo complesso e difficile momento storico: quella di rispondere alle esigenze di salute della comunità sul nostro territorio, laddove è necessario". "La nostra ferma volontà è quella di sostenere le associazioni di volontariato e le realtà del terzo settore, di fornire loro tutti gli strumenti necessari per mantenere viva la loro energia, in uno spirito di sussidiarietà indispensabile, in un percorso di coinvolgimento sempre più attivo. Questo comporta la messa in atto di tutte le azioni che consentano a queste importanti realtà di agire, snellite il più possibile dagli iter burocratici" ha detto ancora Riccardi. "In un sistema in cui non si deve parlare più di sanità ma di integrazione socio-sanitaria, il patrimonio insostituibile del volontariato diventa cardine in una dimensione sociale mutata e in continuo cambiamento, dove la cronicità rappresenta il vero nodo da gestire e sciogliere, oltre il momento dell'acuzie da prendere in carico con puntualità nella struttura ospedaliera. Fermo restando l'importanza fondante del medico, dell'infermiere e del personale sanitario, la stretta e salda alleanza con 'l'esercito' dei volontari rappresenta il valore aggiunto di cui abbiamo bisogno oggi più che mai" ha concluso Riccardi ringraziando le associazioni presenti per il loro lavoro costante di ogni giorno. Attraverso un articolato percorso sono state stipulate 56 convenzioni tra Asufc e associazioni e realtà del terzo settore, nei comparti di assistenza ai degenti e malati, supporto alle loro famiglie e alle strutture di riferimento, per attività ricreative e di assistenza domiciliare o di gruppo, per attività di sensibilizzazione per uno stile di vita sano, per sensibilizzare sulle patologie di riferimento e, non ultimo, per il trasporto dei malati verso i luoghi di cura. ARC/PT/al