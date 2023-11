Salute: Riccardi, fronte comune per sicurezza su luoghi lavoro

Ricostituito oggi il Comitato regionale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; presenti anche gli assessori Bini e Rosolen Udine, 20 nov - "Un confronto importante oggi, tra istituzioni, enti, organizzazioni di categoria e sindacali, sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di operare insieme per la salvaguardia della vita umana e per favorire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne, partendo dai Piani mirati di prevenzione previsti dal Piano regionale della Prevenzione - e dall'elaborazione delle schede di autovalutazione per le imprese sui rischi correlati all'attività lavorativa per gli specifici ambiti produttivi - ma anche guardando, in sistema, allo sviluppo della cultura della sicurezza. A tutti i professionisti coinvolti in questo strategico percorso un sentito grazie per il loro impegno". Sono le parole dell'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina, nella sede di Udine della Regione, ha preso parte al Comitato regionale di coordinamento per salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, al quale hanno partecipato anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e al Lavoro e formazione, Alessia Rosolen. In questa prima convocazione dopo la sua ricostituzione, il Comitato ha preso in esame un ampio ventaglio di tematiche inerenti l'ordine del giorno, scendendo nel dettaglio, in apertura, sulle criticità legate alle cadute dall'alto, il cui numero è aumentato negli ultimi mesi, anche a causa degli eventi meteo avversi di luglio e agosto 2023, che hanno causato numerosi danni alle coperture di immobili, con conseguenti altrettanti interventi di riparazione dei tetti. In apertura del suo intervento, l'assessore Bini ha voluto ringraziare il collega Riccardi e tutti i presenti per il lavoro svolto fin qui, grazie al quale la Regione si distingue tra le più virtuose in materia a livello nazionale: "il tema della sicurezza - ha sottolineato - è non solo centrale, ma direi pure cruciale all'interno di qualsiasi impresa e attività produttiva". "L'elemento su cui dobbiamo puntare è il confronto per la stesura di strategie condivise e l'individuazione di azioni efficaci. Questo tavolo, dunque, rappresenta un momento di dialogo fondamentale e ha già garantito importanti sviluppi, grazie alla professionalità di chi guida questi processi a livello sindacale, associativo e pubblico", ha proseguito Bini, ricordando le costanti interlocuzioni portate avanti sul tema in questi anni con le associazioni di categoria. L'assessore Rosolen ha sottolineato come "la Regione Friuli Venezia Giulia sia molto attenta e presente relativamente alle politiche formative sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Partendo dal protocollo sottoscritto nel 2019, abbiamo sviluppato un piano triennale e ci siamo coordinati con tutte le rappresentanze di categoria, in particolare con Inail. Anche con la partecipazione a bandi nazionali, abbiamo avviato, e sosteniamo, percorsi formativi ed esperienze di alternanza scuola-lavoro". ARC/PT/ma