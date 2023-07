Salute: Riccardi, funzione triage Ps ospedale Udine garantita da Asufc

Trieste, 4 lug - "La funzione di triage dei pazienti è unica ed e garantita dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nei locali aziendali adibiti a questo scopo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nel caso il codice assegnato al paziente rientri tra i quelli 'minori', così definiti da una apposita procedura aziendale, i pazienti vengono avviati a un ambulatorio dedicato, all'interno del Pronto Soccorso, e gestito dall'ente terzo cui è stato affidato il servizio". Lo ha specificato oggi l'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo in forma scritta, stamani a un'interrogazione in Consiglio regionale. "Spiace leggere dichiarazioni rispetto alle quali non avrei risposto per un mio rifiuto al confronto, su questo tema, in Aula - ha aggiunto a margine -; mi sono sempre confrontato apertamente con tutti. Oggi non è stato possibile farlo perché il presidente del Consiglio regionale ha chiuso i lavori, nel rispetto del programma, prima che le interrogazioni venissero portate alla mia attenzione. Un episodio che mi rammarica ma che, purtroppo, non mi stupisce, che ritengo intellettualmente disonesto". ARC/PT/gg