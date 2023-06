Salute: Riccardi, garantire risposte cura tramite forti alleanze

Oggi la presentazione di Garofalo Health Care Spa, nuovo maggior azionista del Sanatorio Triestino Trieste, 7 giu - "Nel difficile momento che stiamo attraversando, che stiamo vivendo, l'importante è garantire che l'articolo 32 della Costituzione venga rispettato: che vengano garantite le cure a ogni cittadino. Non possiamo immaginare che ci siano amici o nemici: dobbiamo pensare che le risposte di salute possono essere garantite soltanto da una grande alleanza di tutti coloro che si mettono al servizio della comunità". Lo ha sottolineato l'assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto questo pomeriggio, a Trieste, alla presentazione di Garofalo Health Care Spa (Ghs), il nuovo maggior azionista del Sanatorio Triestino. Da maggio 2023 la casa di cura "Sanatorio Triestino" è entrata a fare parte del Gruppo Garofalo Health Care Spa, attualmente la prima e al momento l'unica realtà privata a essere quotata in Italia nel settore dell'healthcare e "best in class", sia a livello nazionale che internazionale, per performance gestionali. "Dobbiamo riconoscere quali sono i limiti del sistema, senza timore, e affrontarli - ha osservato Riccardi -. Quali le sue difficoltà, la sua incapacità di evoluzione davanti alla necessità di modificare un impianto che oggi ha inevitabilmente ancora una incapacità di risposta completa rispetto a una società che corre molto più veloce. Una società, invece, che ha bisogno di risposte". "Non considero il privato un nemico. Penso che sia un alleato strategico importante per avere un servizio pubblico più forte. Questo significa riuscire a dare risposte di salute alle persone, soprattutto a quelle più fragili, a chi non si può permettere la cura, a fronte di un pubblico condizionato dalla limitata disponibilità di professionisti, in particolare in alcune aree specialistiche", è entrato nel dettaglio Riccardi. "Il mio è un benvenuto sincero - ha chiuso il suo intervento Riccardi -. Siamo orgogliosi che la nostra Regione abbia avuto la forza di attrarre una realtà di questo livello: davanti a noi abbiamo sfide importanti da affrontare e serve il coinvolgimento e lo sforzo congiunto di tutti". ARC/PT/pph