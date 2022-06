Salute: Riccardi, gestione dei dati necessaria per migliorare Srr

Trieste, 21 giu - "La Regione farà tesoro del lavoro svolto dal Consiglio regionale e in particolare dei dati emersi dalla relazione sulle cure palliative e della terapia del dolore, che si riveleranno sicuramente utili per migliorare ulteriormente le risposte garantite ai cittadini del Friuli Venezia Giulia in tema di salute".



Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi durante la discussione sulla relazione della missione valutativa n. 1/XII "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", svoltasi questo pomeriggio in Consiglio regionale.



Evidenziando la professionalità con cui è stata sviluppata la relazione, il vicegovernatore ha sottolineato che "sarebbe utile approfondire ulteriormente questi temi. Uno degli obiettivi principali della Regione è infatti garantire l'uniformità delle prestazioni erogate sul territorio regionale".



Riccardi ha spiegato che "per migliorare l'efficienza del nostro sistema sanitario è necessario implementare la qualità dei dati a disposizione della Regione e dei vertici delle aziende sanitarie. Uno degli elementi sui quali è necessario ragionare è sicuramente il ruolo della struttura deputata alla raccolta e gestione dei dati; è infatti fondamentale avere una loro comprensione più profonda. Solo raccogliendo gli stimoli provenienti dal territorio è infatti possibile mettere mano a modelli di natura organizzativa che devono essere rivisti in funzione delle diverse competenze sviluppatesi all'interno del sistema sanitario e delle risposte che quest'ultimo deve assicurare ai cittadini". ARC/MA/pph