Salute: Riccardi, grazie Polizia e Procura per indagini anti-haters

Trieste, 29 giu - "Desidero ringraziare le Forze dell'ordine e la Procura della Repubblica per il lavoro d'indagine che ha consentito di individuare le presunte autrici delle pesantissime offese che mi sono state rivolte nell'anonimato attraverso i social nel pieno della campagna vaccinale".Queste le parole del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, alla notizia dell'individuazione di quattro donne che, secondo gli inquirenti, si sarebbero rese protagoniste della diffamazione online nei confronti dell'esponente della Giunta.Come ha spiegato Riccardi, la pandemia è stata una dura prova per i cittadini e per il Sistema sanitario, compresa la filiera di comando, e il vaccino "è l'unica arma che abbiamo per evitare che le persone si ammalino gravemente di Covid. In questo contesto uno dei principali ostacoli è stato l'operato di coloro i quali, senza basi scientifiche, hanno minacciato e offeso il personale sanitario, o diffuso informazioni false e fuorvianti proprio sui vaccini, convincendo magari persone che poi hanno subìto le conseguenze della loro scelta"."Sono convinto - ha detto ancora il vicegovernatore - sia venuto il tempo che il Parlamento regoli in modo puntuale le responsabilità di chi, nascondendosi dietro a una tastiera, interviene generando tensioni come quelle che purtroppo abbiamo visto esplodere durante la pandemia. Mi auguro che l'innovazione tecnologica possa essere utile alla crescita della società e non porti invece a un impoverimento tale da alimentare tra le persone una serie di conflitti di cui, ancor più in questo particolare momento, non abbiamo proprio bisogno."L'auspicio, ringraziando ancora gli inquirenti, è quello di non rivivere una stagione come quella passata e che proprio la ricerca scientifica - ha concluso - ci consenta di mitigare il più possibile l'evoluzione del virus". ARC/GG/ma