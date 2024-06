Salute: Riccardi, i crocefissi devono restare al loro posto

L'assessore ha risposto a un'interrogazione in Consiglio regionale sui simboli religiosi trovati nei cestini degli ospedali di Latisana e PalmanovaTrieste, 19 giu - "I crocefissi non sono degli arredi, devono restare al loro posto e noi dobbiamo affermare con forza il rispetto di tutte le fedi religiose, pretendendo che anche la nostra venga rispettata.Così l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi in sede di Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione sulla correlazione tra le procedure di accreditamento degli Ospedali di Palmanova e Latisana e la notizia apparsa sulla stampa del ritrovamento di alcuni crocefissi rimossi dalle pareti e ritrovati in un cestino.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, deve essere considerata inaccettabile qualsiasi correlazione tra quanto accaduto e la procedura d'accreditamento."Prova ne sia - ha aggiunto Riccardi - che a fronte della denuncia del fatto c'è stata la pronta reazione dell'Azienda sanitaria competente, la quale ha subito ripristinato le condizioni iniziali e, allo stesso tempo, ha avviato un'indagine interna per capire quanto accaduto e perché sia accaduto". ARC/GG/pph