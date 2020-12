Salute: Riccardi, il 13/12 interpello per assegnazione farmacie in Fvg

Palmanova, 5 dic - Alle 18 di domenica 13 dicembre inizierà la procedura del quinto interpello dei vincitori per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare in Friuli Venezia Giulia.A darne l'annuncio è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.Fino ad oggi l'Amministrazione regionale ha già avviato e concluso quattro procedure per l'assegnazione delle sedi messe a concorso, che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di 31 nuove sedi farmaceutiche sulle 45 inizialmente disponibili sul territorio regionale. Il quinto interpello, che prenderà il via domenica, riguarderà le 21 sedi ad oggi disponibili."La procedura - spiega il vicegovernatore - si svolgerà esclusivamente attraverso la piattaforma tecnologica ed applicativa nazionale unica per lo svolgimento e la gestione del concorso straordinario, realizzata e messa a disposizione delle Regioni e dei candidati dal ministero della Salute. Due giorni prima dell'inizio, le 21 candidature interpellate, dalla posizione n. 121 alla posizione n. 141 della graduatoria regionale, riceveranno sulla casella Pec un avviso con le indicazioni su come e quando effettuare la scelta delle sedi. L'interpello terminerà alle 18 di venerdì 18 dicembre 2020"."A questa prima fase - conclude Riccardi - farà seguito l'abbinamento delle sedi, in base alle preferenze espresse, l'assegnazione e accettazione della sede assegnata, sempre per il tramite della piattaforma ministeriale. Gli esiti finali della procedura complessiva saranno resi noti sul sito istituzionale della Regione". ARC/AL/ep