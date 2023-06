Salute: Riccardi, importante fiducia in professionisti sanità

Oggi a Udine un corso di formazione per infermieri, farmacisti e medici chirurghi Udine, 15 giu - "Fondamentale l'attività di aggiornamento e ricerca dei nostri professionisti della salute anche nel campo della vaccinovigilanza. Così come resta fondamentale la fiducia che, come cittadini, dobbiamo continuare ad avere nei confronti di infermieri, medici e sanitari tutti". Lo ha sottolineato questo pomeriggio l'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Udine, nella sede della Regione di via Sabbadini, a un corso di formazione sulla vaccinovigilanza che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Laura Sottosanti, dirigente dell'Ufficio gestione dei segnali dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di Paola Rossi, responsabile del Centro regionale di farmacovigilanza del Friuli Venezia Giulia, e Cristina Zappetti, referente Malattie infettive della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità Fvg. "Per la prima volta abbiamo vissuto una pandemia in epoca di social network e questo ha esposto a situazioni di oggettiva difficoltà i professionisti della salute, impegnati a far fronte a un'infezione sconosciuta, dove ognuno ha fatto ciò che riteneva giusto, nelle sue possibilità, per salvare vite umane, in una complessa relazione tra una comunità spaventata e la necessità di dare delle risposte appropriate ed efficaci a un male invisibile" ha ricordato Riccardi, ringraziando i professionisti presenti per il loro impegno costante a favore del cittadino. "Adesso viviamo una situazione di difficoltà diversa e abbiamo nuove sfide da affrontare davanti a noi, per continuare a garantire le cure al cittadino, specialmente a quello più fragile: a fronte della riduzione numerica del numero dei sanitari, frutto di scelte non fatte e di decisioni troppo a lungo rimandate, dobbiamo mettere a fattore comune tutte le forze e guardare, compatti, a una rifondazione del sistema sanitario; uno sforzo che riguarda tutte le componenti della nostra società, politica e istituzioni". ha concluso Riccardi. ARC/PT/gg