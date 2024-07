Salute: Riccardi, in assestamento oltre 170 mln a sostegno sistema Fvg

Trieste, 5 lug - "Con un investimento complessivo di oltre 170 milioni di euro proseguiamo anche in assestamento nell'azione di sostegno dell'intero sistema di Salute del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di misure significative - frutto di una programmazione oculata e pianificata con straordinario anticipo rispetto al passato - messe in campo nella consapevolezza che è giunto il momento di avviare interventi di razionalizzazione organizzativa e di contrasto alla dispersione delle risorse. Su questi temi stiamo perfezionando una serie di opzioni che saranno presentate nel corso dei prossimi mesi".



Lo ha annunciato oggi a Trieste l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi a margine dei lavori della III Commissione.



"Con questa manovra estiva presentiamo un pacchetto di misure in grado di dare risposte concrete alle principali istanze emerse nell'ultimo periodo - ha spiegato Riccardi -. Il Fondo sanitario regionale viene implementato infatti con 40 milioni di euro in attesa di conoscere l'esito dell'andamento semestrale delle Aziende sanitarie che ci permetterà di valutare come affrontare l'avanzamento della spesa nella seconda parte dell'anno".



"Dentro questo ingente stanziamento - ha aggiunto l'assessore - ci sono interventi per mettere in sicurezza i costi anche del personale che recentemente ha visto la proclamazione di scioperi non solo con forme inedite e creative ma basate su ragioni che questa manovra dimostra infondate".



"Nei diversi Fondi vengono assicurati complessivamente 6 milioni di euro per l'aumento dei costi dei contratti del personale della cooperazione sociale".



Nel corso del suo intervento l'assessore Riccardi ha ricordato anche i numerosi interventi extra Livelli essenziali di assistenza (Lea) a beneficio di misure di prevenzione per un valore complessivo di 5 milioni di euro per il contrasto di focolai di malattie animali, per la gratuità del glucagone spray, per l'immunizzazione per neonati a rischio virus respiratorio sinciziale, per il vaccino contro l'infezione di chi è già stato colpito da Dengue e per le campagne di screening neonatale e prenatale.



Saranno stanziati invece 500mila euro per la carta acquisti utilizzata dalle famiglie in povertà e 89mila euro per potenziare l'esperienza degli orti sociali oltre a nuove misure restrittive per chi si macchia di comportamenti contro il benessere animale.



"In questo assestamento è poi fondamentale l'impatto degli investimenti che ammontano complessivamente a 104 milioni di euro per l'edilizia impiantistica e l'innovazione tecnologica - ha specificato l'esponente della Giunta Fedriga -. Per esempio un intervento di 6,5 milioni di euro è destinato al Cro di Aviano che deve affrontare l'aumento dei costi per le apparecchiature per la protonterapia".



"Tra le poste maggiormente rilevanti - ha aggiunto Riccardi - vanno citati anche i 4 milioni di euro per il piano Insiel di rinnovo della rete del 118, per l'adeguamento tecnologico del mezzo mobile della Sores e per la diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni".



Durante la seduta l'assessore alla Salute ha anche anticipato alcuni emendamenti che saranno presentati la prossima settima in Commissione integrata.



Particolarmente significative le misure dedicate all'adeguamento di strutture di proprietà degli enti locali per attività di integrazione sociosanitaria e di cure primarie a Fontanafredda, Maniago e Remanzacco (in tutto 3,5 mln di euro), un intervento di 60mila euro a favore della Croce rossa italiana per un centro a Brugnera e uno stanziamento di 2 mln di euro per un'iniziativa ambiziosa di co-housing proposta dalla Fondazione Progetto Autismo di Tavagnacco.



Infine altri 1,245 milioni di euro sono destinati allo scorrimento del bando Eisa per interventi di manutenzione di strutture per non autosufficienti che riguarderanno in particolare Casa Emmaus e Pro Senectute a Trieste e altre realtà a San Giorgio di Nogaro, Palmanova, Cavasso Nuovo e Tolmezzo. ARC/TOF/al