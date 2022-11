Salute: Riccardi, in finanziaria 113 mln in più rispetto a 2022

Trieste, 29 nov - "Abbiamo previsto una dotazione importante che aumenta il budget della salute di 113 milioni di euro rispetto alla previsione del 2022. In aumento tutte le macro voci: il fondo sanitario, gli investimenti e la spesa sociale per offrire un sempre migliore servizio ai cittadini, in particolare in questo delicato momento storico post pandemico".A comunicarlo il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina ha preso parte alla III Commissione in Consiglio regionale."Per la salute saranno investiti ingenti risorse in più rispetto al 2022 - è entrato nel dettaglio Riccardi -. Si passa quindi da uno stanziamento di oltre 2,585 milioni di euro del 2022 a quasi 2,7 del 2023"."Aumenta di 46 milioni di euro, rispetto al 2022, il fondo sanitario regionale, oltre 63 milioni in più per gli investimenti a beneficio del Sistema sanitario regionale e più 3 milioni al sociale - ha spiegato Riccardi -. Si tratta dell'ennesimo impegno della Regione sul fronte della salute, per rispondere alle esigenza della nostra comunità". ARC/PT/gg