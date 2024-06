Salute: Riccardi, in ospedale Tolmezzo nessuna rimodulazione attività

Le dimissioni del primario di cardiologia non provocheranno ripercussioni sulla reteTrieste, 19 giu - "Le dimissioni del primario di cardiologia dell'ospedale di Tolmezzo non avranno alcuna ripercussione sull'operatività della rete cardiologica e quindi anche del nosocomio del distretto dell'Alto Friuli".Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi rispondendo oggi in aula a due specifiche interrogazioni sul tema. In particolare l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha voluto rassicurare che la situazione contingente venutasi a creare con le dimissioni non si ripercuoteranno sulla funzionalità della struttura ospedaliera tolmezzina."Rassicuro quindi - ha detto Riccardi in Aula - che anche a seguito delle dimissioni del primario l'organizzazione della rete cardiologica vedono comunque confermate la presenza di due strutture complesse nei presidi spoke di Tolmezzo e Palmanova, mentre una struttura semplice dipartimentale è presente presso il presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli". ARC/AL/pph