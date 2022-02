Salute: Riccardi, lavorare insieme per dare risposte al disagio

Trieste, 1 feb - "Sono certo che vi siano tutte le condizioni per poter addivenire a una proposta condivisa, implementata nei contenuti, delle due mozioni presentate oggi, in cui si possa ottenere un'ampia convergenza dell'Aula e segnare una pagina positiva e responsabile così come accadde per la legge sull'invecchiamento attivo".È stato l'appello espresso dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi in Aula consiliare e accolto dai consiglieri regionali proponenti le mozioni presentate nell'odierna seduta del Consiglio regionale. I temi hanno riguardato l'introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie, le azioni a sostegno dell'intercettazione dei disturbi psicologici dei cittadini e il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale oltre che il rafforzamento delle attività di monitoraggio e di supporto psicologico per le fasce più giovani.Riccardi ha condiviso molti dei contenuti illustrati ed emersi nel dibattito: "mi ritrovo in molte considerazioni che sono emerse oggi sia quelle relative agli aspetti legati al bisogno che alle impostazioni organizzative e non intravedo delle distanze rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere".Il vicegovernatore ha ricordato come ancora prima della pandemia le proiezioni internazionali mostravano un aumento della malattia mentale "patologia - ha detto - che oggi si declina in modi diversi rispetto al passato".Sull'apertura 24 ore su 24 dei Centri di salute mentale, Riccardi ha rilevato come "se c'è un bisogno, il centro di salute mentale deve restare aperto ma è necessario prioritariamente capire qual è la domanda per poi dimensionare le risposte a quell'istanza". ARC/LP/ma