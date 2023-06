Salute: Riccardi, maratona Afds Ud avvicina giovani a donare sangue

Udine, 15 giu - "Un risultato straordinario quello della maratona del dono promossa dall'Associazione friulana donatori di sangue (Afds) di Udine, col superamento di oltre 100 litri di sangue e plasma donati in 24 ore. Un traguardo significativo per un gesto gratuito e anonimo che salva vite umane e che risponde al bisogno di salute delle persone". Sono le parole dell'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto questa mattina a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in occasione della chiusura della prima maratona italiana dedicata al dono del sangue promossa dall'Afds Udine, "24 ore del dono", cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Afds Udine, Roberto Flora, e il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), Denis Caporale. Al termine dell'illustrazione dei dati della maratona, l'assessore regionale Riccardo Riccardi, indossando la pettorina 220 della maratona, ha fatto la sua donazione di sangue. "Un risultato importante, quello raggiunto con questa iniziativa, che nasce dalla vivacità del gruppo dei giovani, sensibilizzati rispetto all'importanza del dono dell'Afds Udine, associazione che da anni lavora per comunicare la necessità di questo gesto e che opera per mettere a disposizione sangue e plasma non solo per la nostra Regione ma anche per altre regioni d'Italia" ha sottolineato Riccardi, ringraziando tutti i professionisti della salute che hanno reso possibile l'iniziativa, e per il lavoro che svolgono giornalmente a favore del cittadino. "Il grande riscontro che ha avuto la maratona è frutto di un lavoro fatto in sinergia tra tutti i soggetti coinvolti - ha aggiunto Riccardi -. Conferma ancora una volta quanto sia generosa la popolazione del Friuli Venezia Giulia: con il dono del sangue, ma anche con tante altre forme di volontariato. Lo abbiamo visto in particolare in questo periodo, con l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, per il raduno alpino 2023 e per il Giro d'Italia con la tappa Monte Lussari". "Un patrimonio straordinariamente importante, il sistema del volontariato in Friuli Venezia Giulia: capillare, organizzato, formato, competente, riconosciuto per i suoi numeri a livello nazionale, si è elevato a modello - ha aggiunto ancora Riccardi -. L'alleanza a tutto campo tra associazioni come Afds, del volontariato, e l'istituzione e le strutture pubbliche si rivela fondamentale, specialmente nei momenti complessi che stiamo attraversando in quest'epoca: ci dà modo di affrontare le sfide complicate che abbiamo davanti". ARC/PT/gg