Salute:Riccardi, migliorie a risorse per residenze non autosufficienti

Trieste, 3 feb - "Apportiamo delle modifiche al sistema di finanziamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in modo da renderle professionalmente più complete e quindi più rispondenti alle esigenze degli ospiti".L'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha illustrato così la delibera che integra le norme regionali di settore disponendo il riconoscimento di una quota a rimborso delle strutture residenziali per i costi del direttore sanitario - figura divenuta obbligatoria -, la possibilità di rendicontare spese per ulteriori categorie di personale (come psicologi e terapisti) e l'inserimento del coordinamento infermieristico tra le voci di costo riconoscibili.Nello specifico, le sole strutture convenzionate otterranno per la figura del direttore sanitario un rimborso pari a 60 euro l'ora per un numero di ore corrispondente allo standard previsto dal regolamento per ciascuna struttura. "Faremo fronte a questa spesa, per cui c'è una dotazione di circa 1,5 milioni di euro - ha rilevato Riccardi -, grazie all'aumento delle risorse previsto per la salute in legge di Stabilità". L'inclusione delle nuove figure professionali e del coordinamento infermieristico non comporta invece spese aggiuntive per la Regione, "perché - così l'assessore - rimane una scelta libera delle singole strutture che ha il pregio però di essere riconosciuta tra le spese rimborsabili". Per le ulteriori categorie di personale sanitario cui facciano ricorso le strutture residenziali per anziani non autosufficienti il limite di spesa è di 12 o 10 euro al giorno a posto letto convenzionato, a seconda che si tratti, rispettivamente, della tipologia di struttura N3 o N2. Il coordinamento infermieristico, a sua volta, viene inserito tra le voci di costo riconoscibili accanto ai costi per la gestione dei rifiuti speciali e quelli per i trasporti sanitari entro il vigente limite massimo di 125 euro l'anno a posto letto convenzionato. ARC/PPH/gg