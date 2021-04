Salute: Riccardi, nuova sede Distretto Tarcento risponde a territorio

Il 24 aprile apertura della sede vaccinale Tarcento, 15 apr - "Oggi abbiamo completato la fase preliminare per la realizzazione della nuova sede del Distretto sanitario di Tarcento e l'intervento è stato presentato ai sindaci dei Comuni che vi fanno riferimento. Si tratta di un'opera attesa da anni, che potrà entro breve assicurare una risposta puntuale alle attese di salute della comunità del Tarcentino: verrà infatti realizzata tenendo conto delle esigenze degli operatori sanitari, per l'erogazione dei servizi, e degli utenti, e finalmente risponderà anche alla necessità di adeguare gli spazi destinati al Centro di salute mentale". Lo ha affermato il vicegovernatore e assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, nel concludere a Tarcento, nel Teatro Margherita, la presentazione del progetto preliminare della nuova sede distrettuale. Progetto che prevede un intervento importante per l'ampliamento del complesso esistente, già sede della Comunità montana, e la messa a disposizione di un ampio parcheggio destinato anch'esso a rispondere alle necessità dei cittadini che vi faranno riferimento. "Mancano ancora delle risorse per finanziare l'intera opera", ha aggiunto Riccardi. Tale esigenza sarà sottoposta all'attenzione della Giunta regionale dal vicegovernatore. Dopodiché, sarà possibile procedere immediatamente alla stesura dei progetti esecutivi e alla realizzazione dell'opera. "I passi più significativi sono ormai stati compiuti - ha commentato Riccardi - e c'è la piena condivisione dei sindaci dell'area. In questo modo Tarcento avrà la sua sede di Distretto - ha precisato - così com'era previsto negli impegni che ci eravamo assunti". "Il Tarcentino è un territorio che è all'attenzione della Regione - ha aggiunto il vicegovernatore -. Lo conferma - ha concluso - anche l'apertura della sede vaccinale, che è stata prevista per il 24 aprile". Si tratterà - questa la puntualizzazione di Riccardi commentando il progetto del nuovo Distretto - di una struttura rivolta al territorio e pensata per divenire un presidio della salute evoluto, al passo con i tempi, volto a rispondere ai bisogni e alle attese della popolazione dell'area. ARC/CM/pph