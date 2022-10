Salute: Riccardi, nuovi fondi per sicurezza e ossigeno medicale Burlo

Trieste, 7 ott - La Regione ha stanziato oltre 100mila euro all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) Burlo di Trieste per diversi interventi di miglioria: installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti, rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata.Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha portato il tema all'attenzione dell'Esecutivo che sul tema ha approvato una generalità.L'importo individuato permetterà quindi di andare a migliorare l'efficienza dei reparti e a rafforzare le misure di sicurezza, per rendere ancora migliore l'offerta di eccellenza della struttura.Nel dettaglio si andranno a installare nuove moderne centraline antincendio, ad ampliare la rete di ossigeno in radiologia e in day hospital (con 14 nuove prese che andranno a eliminare l'utilizzo delle bombole), a sostituire con sistemi all'avanguardia gli allarmi per la sotto-ossigenazione nelle sale parto e nelle sale operatorie. Saranno infine installati nuovi dispositivi per la riduzione di ossigeno nelle sale parto, nella clinica pediatrica e nel day hospital chirurgico. ARC/PT/al