Salute: Riccardi, ok anticipazione risorse aggiuntive regionali

Udine, 12 mar - La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha approvato e dato esecuzione all'accordo stralcio sulle risorse aggiuntive regionali 2022 (Rar) sottoscritto lo scorso marzo con le organizzazioni sindacali del comparto.



La delibera stabilisce che, nelle more dell'accordo definitivo sulla distribuzione complessiva delle Rar 2022, le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale potranno procedere all'anticipazione delle ordinarie risorse del fondo premialità e fasce 2022 e riconoscere al personale interessato, quindi, le quote legate alle progettualità riferite alla "complessità assistenziale e continuità dei servizi" e al "personale a disposizione dei corsi di laurea sanitaria".



"L'approvazione - ha commentato Riccardi - consente di riconoscere l'attività prestata, nei primi mesi dell'anno, dal personale interessato per garantire la funzionalità dell'organizzazione del lavoro".



Nel documento licenziato dalla Giunta viene precisato che una parte dell'importo totale di Rar disponibili per il 2022 da quantificarsi in sede di accordo definitivo e destinate al personale del comparto, sarà vincolata per le predette finalità. Le ulteriori risorse saranno destinate al raggiungimento degli obiettivi e priorità di interesse regionale da definire analogamente in sede di accordo definitivo e da realizzarsi a livello aziendale. ARC/LP/ep