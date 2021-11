Salute: Riccardi, ok Asfo ad assunzione 80 operatori socio sanitari

Pordenone, 11 nov - "Le prime 80 persone in graduatoria del concorso bandito dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) per l'assunzione di operatori socio sanitari categoria Bs in Friuli Venezia Giulia prenderanno presto servizio a tempo indeterminato nelle strutture afferenti all'azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo) e al Centro di riferimento oncologico di Aviano".A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi."A seguito del concorso espletato a giugno del 2020 e all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta lo scorso mese di ottobre da parte di Arcs - spiega Riccardi - tenendo conto dei fabbisogni esistenti nella Destra Tagliamento, 76 persone saranno assunte in Asfo e 4 al Cro di Aviano. In questo modo - conclude il vicegovernatore - andremo a completare l'organico, entro l'anno, secondo le esigenze previste". ARC/AL/ma