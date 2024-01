Salute: Riccardi, ok Cal a linee guida gestione sistema sanitario 2024

Udine, 11 gen - "Nel 2024 proseguiremo con le attività di rafforzamento del sistema sanitario regionale, che si impernia su quattro linee strategiche fondamentali: lo sviluppo della riforma dell'assistenza territoriale e il conseguente adeguamento di quella ospedaliera, il rafforzamento dei programmi di screening, l'implementazione delle reti cliniche e il governo dei tempi di attesa. Ci aspetta un futuro non semplice che richiederà decisioni strutturali e interventi mirati. La Regione sta facendo fronte a questa sfida con dotazioni finanziarie importanti: oltre 2,702 miliardi di euro stanziati in Stabilità per il 2024, ovvero 88 milioni in più rispetto alle iniziali proiezioni di investimento a chiusura del 2023". È quanto ha affermato l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi nel corso della seduta odierna del Consiglio delle autonomie locali, che ha espresso parere favorevole sulla delibera di Giunta relativa alla gestione del Servizio sanitario regionale per il 2024. L'esponente dell'Esecutivo ha tracciato un quadro generale sui dati del sistema sanitario regionale (Ssr) in confronto a quelli nazionali, rilevando da un lato la crescita del gap nel costo del personale in relazione alla media italiana (passato da +3,8 a +6,5 percento negli ultimi 15 anni), dall'altro come in Friuli Venezia Giulia nel 2023 siano state investite maggiori risorse (2,614 miliardi di euro) rispetto agli obiettivi definiti dal Fondo sanitario nazionale (2,574 miliardi). "Siamo la Regione che negli ultimi anni ha aumentato di più la spesa per la sanità, fornendo un importante elemento di garanzia per l'operatività delle Aziende - ha aggiunto l'assessore - . Accanto al finanziamento degli enti, nell'ultima legge di Bilancio siamo intervenuti anche costituendo un fondo sociosanitario da 47,2 milioni di euro per le politiche sulla disabilità, mentre con altri 57 milioni andremo a finanziare i rinnovi contrattuali del Ssr. Dati che la dicono lunga sulle dotazioni che l'Amministrazione mette a disposizione del comparto". Tra gli obiettivi contenuti nel documento portato all'attenzione del Cal, nell'ottica della riduzione dei tempi di attesa si prevede uno sviluppo del percorso del paziente chirurgico, intervenendo non solo con misure strutturali tra cui l'utilizzo dello strumento dei Raggruppamenti di attesa omogenei (Rao), finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva. ARC/PAU/ma