Salute: Riccardi, ok da aula a 4,2 mln finanziamento Asp Moro

Garantita l'erogazione dei servizi sociali che i Comuni hanno delegato all'ambito



Trieste, 26 ott - Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, in sede di assestamento di bilancio, questo pomeriggio, il finanziamento di 4,2 milioni di euro per l'azienda pubblica per i servizi alla persona Asp Moro per la sua attività delegata dai Comuni per il servizio sociale, su proposta del vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"È un'anticipazione finanziaria erogata sulla base di un lavoro non ancora completato da parte del commissario dell'Asp Moro - ha dettagliato Riccardi -. Questo per consentire all'azienda pubblica per i servizi alla persona con sede a Codroipo di poter utilizzare la liquidità necessaria ad assicurare il pagamento delle prestazioni da erogare sulle obbligazioni da assumere entro il 31 dicembre 2022 per il servizio sociale dei Comuni".



"In questo modo andiamo a garantire l'erogazione dei servizi sociali che i Comuni hanno delegato all'ambito - ha sottolineato Riccardi -. Si tratta di una misura, infatti, che consentirà di garantire la continuità delle attività per gli ospiti e le famiglie della struttura residenziale per non autosufficienti, per il personale impiegato nella struttura, per tutto il suo sistema organizzativo, compresi i fornitori".



"È un lavoro che abbiamo condiviso con tutti i sindaci del territorio, a partire dalla decisione del commissariamento e fino ad arrivare a questo primo importante passaggio - ha aggiunto Riccardi -. L'emendamento stabilisce che ci sia una restituzione della somma in trent'anni, maggiorata dell'interesse legale".



"Attraverso comunicazioni del commissario e della Direzione sanità, sono state attivate le autorità competenti al fine di perseguire eventuali responsabilità in relazione a quanto sta emergendo da una situazione, quella dell'Asp, che evidentemente presenta delle condizioni di difficoltà" ha concluso Riccardi. ARC/PT/gg