Salute: Riccardi, opere avanzate per Distretto sociosanitario Natisone

Trieste, 2 ott - "I lavori nel Distretto sociosanitario del Natisone per la realizzazione della Casa della comunità hub, sono stati già aggiudicati in seno a un accordo al quale l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) ha aderito per l'esecuzione degli interventi, in attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle more del completamento delle opere edilizie, dal 24 luglio scorso ha iniziato a operare anche un altro medico di medicina generale (mmg) nella sede distrettuale, offrendo la presenza di due medici di medicina generale e di un pediatra di libera scelta, oltre all'ambulatorio di medicina di iniziativa aperto alla presenza di tutti i mmg". A darne comunicazione è stato, questa mattina, l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale. "Per l'area territoriale di Cividale del Friuli - ha spiegato l'esponente della Giunta -, l'affidatario è un raggruppamento temporaneo di imprese. Per quanto riguarda l'attivazione della Centrale operativa territoriale (Cot), è stato già sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa affidataria. Sono terminate le opere propedeutiche necessarie per liberare gli spazi dove sarà attivata la Cot: al piano terra della palazzina "B" del Distretto, attualmente sede del servizio veterinario. A breve, quindi, cominceranno i lavori, della durata di circa un mese". "Il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione Casa della comunità, all'Ospedale di comunità e al potenziamento servizi, ha ottenuto i necessari pareri degli enti competenti ed è stato trasmesso all'impresa affidataria nei primi giorni dello scorso agosto - ha spiegato Riccardi -. Consapevole delle scadenze previste dal Pnrr, l'impresa si è impegnata a concludere velocemente l'analisi del progetto, così da permettere alla stazione appaltante l'invio dell'ordine di attivazione e la conseguente consegna, in urgenza, dei lavori". L'esponente dell'Esecutivo è entrato nel dettaglio delle opere in corso: "nell'area da edificare sono state completate le trivellazioni per la preventiva bonifica bellica - ha spiegato -. Il cronoprogramma dell'intervento prevede una durata dei lavori di poco meno di due anni. Analoga tempistica è prevista per il completamento del primo piano della palazzina "B" destinata a completare l'offerta ambulatoriale del distretto". "Nella sede di Manzano, per la Casa della comunità spoke del distretto, sono conclusi i lavori di rifacimento dell'ingresso principale, per migliorare l'accessibilità e la sicurezza degli utenti. La delibera di giunta regionale 22 del 2019 colloca, poi, nel distretto di Cividale del Friuli, la funzione geriatrica - ha aggiunto Riccardi -; sarà prossima, ancora, l'attivazione della Struttura operativa complessa che prevede un'articolazione a rete sull'intero territorio aziendale. Nel Distretto del Natisone, poi, sono state implementate le prestazioni afferenti la disciplina urologica e l'ambulatorio infermieristico distrettuale; dal 15 maggio scorso, infine, è stata avviata l'offerta ambulatoriale di reumatologia". ARC/PT/gg