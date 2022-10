Salute: Riccardi, orgoglio per tanti cittadini Fvg donatori

Il vicegovernatore al Congresso nazionale della Società italiana dei trapianti d'organo Trieste, 24 ott - "Il trapianto rappresenta un'azione legata al dono e in una regione come la nostra, figlia della solidarietà ricevuta in occasione del terremoto del 1976, i numeri dimostrano come questo slancio di altruismo riguardi molte persone". Lo ha detto ieri a Trieste il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, in occasione della cerimonia inaugurale del 45. Congresso nazionale della Società italiana dei trapianti d'organo e di tessuti. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana con il più altro numero di volontari attivi in proporzione al numero di abitanti, a dimostrazione del senso civico e di comunità che contraddistingue il territorio. Riccardi ha poi ringraziato gli organizzatori per aver scelto il Friuli Venezia Giulia quale sede dell'evento, "un'occasione importante - ha detto - per scambiare esperienze e innovazione nell'ambito medico, nel solco dei progressi importanti fatti dalla ricerca in questo ultimi decenni con risultati in passato impensabili". Il vicegovernatore, infine, ha sottolineato come il trapianto sia legato alla generosità di un gesto anonimo e gratuito e quindi sia connesso a un approccio culturale "che anche le istituzioni - ha concluso- sono chiamate a far crescere tra i cittadini". ARC/GG/al