Salute: Riccardi, Ottobre Rosa promuove cultura prevenzione

Trieste, 5 ott - "L'esempio concreto e vero di chi affronta la malattia e si impegna in prima persona per sensibilizzare la comunità rispetto all'importanza della prevenzione e dello stile di vita sano, raccogliendo anche fondi destinati alla ricerca e all'acquisto di strumentazioni necessarie alle cure, è in grado di cambiare il modo di sentire e di agire: è capace di mutare la cultura e con essa l'approccio alla malattia, a beneficio di tutta la comunità". Lo ha sottolineato l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questo pomeriggio, a Trieste, nell'area del Villaggio Barcolana, è intervenuto all'evento promosso dall'associazione "Dinamici" di Monfalcone dedicato alle iniziative messe in campo per il mese della prevenzione del tumore al seno, "Ottobre Rosa", cui hanno preso parte, tra gli altri la presidente della stessa associazione, Manuela Fumis, il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Antonio Poggiana, e il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. "Solo pochi giorni fa abbiamo presentato il rapporto sugli ultimi 25 anni dei tumori in Friuli Venezia Giulia - ha detto Riccardi -, dal quale emerge come, grazie ai progressi della tecnologia, a quelli della scienza e della ricerca, e grazie all'impegno costante dei professionisti della salute, i casi di cancro sono diminuiti in maniera significativa nella nostra regione". "Resta, certo, molto lavoro da fare, in particolare nel campo della prevenzione. Per questo iniziative e attività come quella messa in campo dall'associazione 'Dinamici', e da tutte le realtà che operano in maniera volontaria per sensibilizzare rispetto a questi importanti temi della salute, sono fondamentali per diffondere la cultura dello stile di vita sano, per comunicare le buone pratiche per rimanere in salute e per aiutare nel contempo chi è nella difficoltà" ha chiuso Riccardi. ARC/PT/ma