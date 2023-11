Salute: Riccardi, per ricerca e sanità innovazione è elemento chiave

Trieste, 6 nov - "Parlare di innovazione nel campo della sanità e della ricerca significa non solo puntare sulle nuove tecnologie che la scienza oggi ci mette a disposizione, per dare una risposta puntuale e sostenibile alla legittima domanda di salute del cittadino, ma significa anche decidere di cambiare le cose che non sono più coerenti con i modelli della nostra società". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Trieste, a palazzo Gopcevich, al convegno "Terapie avanzate e nuovi modelli di finanziamento", incontro al quale hanno preso parte numerosi esperti e referenti delle strutture sanitarie della Regione. "Siamo arrivati a un punto in cui è necessario prendere delle decisioni irrimandabili, purtroppo mai assunte prima. Oggi scontiamo, infatti, una situazione derivata da scelte non fatte - ha detto poi Riccardi -. Intervenendo con responsabilità, incisività e serietà, permetteremo alle future generazioni di accedere gratuitamente alle cure, così come è sancito dalla Costituzione". Decisioni che non possono più aspettare e "che devono essere assunte insieme, in sistema, superando particolarismi interni ed esterni, endogeni ed esogeni". "Quello di oggi è stato un convegno che ci ha dato la possibilità di confrontarci in maniera chiara e schietta su problematiche e tematiche di stringente attualità" ha proseguito poi Riccardi, ringraziando gli organizzatori. "Innovare significa avere la responsabilità di assumere decisioni che potrebbero apparire impopolari ma che nel medio e lungo periodo mostrerebbero il loro importante beneficio". Ha aggiunto infine che "si posso applicare terapie innovative, se le verifiche preventive danno un esito positivo; a quel punto va abbandonato coerentemente quello che è stato fatto sino a oggi, sovrapporre le soluzioni". ARC/PT/ma