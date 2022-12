Salute: Riccardi, piani vaccinali riducono rischi infezioni gravi

Monfalcone, 20 dic - "Nel corso della pandemia da Covid-19, con un drammatico bilancio clinico e pesanti ripercussioni sociali ed economiche, l'igiene e la sanità pubblica, così come la ricerca e lo straordinario impegno dei professionisti del sistema della salute, hanno avuto un ruolo rilevante nella gestione dell'emergenza nella nostra regione". Lo ha sottolineato questa mattina il vicepresidente e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intervenuto al convegno "Vaccinarsi da adulti" tenutosi a Monfalcone, promosso da Ariella Breda, la prima professionista della salute a vaccinarsi in regione contro il Covid-19 e la prima a individuare il primo caso di coronavirus in Friuli Venezia Giulia. "La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ha messo in evidenza il grande beneficio dei vaccini e l'importanza della vaccinazione nel contrastare l'insorgenza delle complicanze della malattia, soprattutto per le persone fragili, riducendo ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi - ha rimarcato Riccardi -. Con l'auspicio di esserci lasciati alle spalle la fase di maggior criticità, lavoriamo con decisione e chiarezza con riorganizzazioni e pianificazioni, per affrontare le sfide ancora aperte della sanità pubblica tra cui il controllo delle malattie prevenibili da vaccino". Il convegno di oggi rappresenta in tal senso un'importante occasione di aggiornamento professionale per la ripresa di una parte dell'attività di prevenzione primaria che i servizi di igiene pubblica sono chiamati ad affrontare nel post Covid" ha aggiunto Riccardi. "Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) vigente, è stato recepito con le delibere sull'offerta regionale vaccinale dell'adulto e dell'infanzia - ha concluso il vicepresidente -. Le vaccinazioni presenti nel Piano rientrano nei Livelli essenziali di assistenza: è per noi una priorità riprendere in maniera attiva l'offerta vaccinale per gli adulti, per recuperare quanto non si è potuto fare nel periodo pandemico. L'obiettivo è ridurre il rischio correlato alle infezioni severe, tra cui Herpes Zoster, pneumococco e influenza, nelle persone più vulnerabili per età o condizioni di fragilità". ARC/PT/al