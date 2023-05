Salute: Riccardi, piano straordinario per abbattere liste attesa

Trieste, 31 mag - "Il nodo delle liste di attesa rientra in un complesso quadro di difficoltà che sta vivendo la sanità di tutto il Paese, che non riguarda una sola azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia ma tutto il territorio della regione e il resto dell'Italia. Per affrontare e risolvere la situazione stiamo lavorando a un piano di 'abbattimento' delle stesse liste ma questo è condizionato dai limitati strumenti che abbiamo a disposizione". Lo ha spiegato questa mattina l'assessore regionale alla Sanità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi approfondendo la tematica a seguito di un'interrogazione presentata in Consiglio regionale. "Per questo, nella prossima manovra di assestamento di bilancio, metteremo in campo una nuova posta di risorse, per dar corpo a un piano straordinario per ridurre le liste d'attesa, con la ferma volontà di raggiungere obiettivi che riteniamo sostenibili, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, nella consapevolezza che non sarà un percorso semplice da affrontare, né immediato sul fronte della tempistica - ha detto Riccardi -. II nostro impegno è massimo per dare la migliore e più appropriata risposta di salute ai nostri concittadini". ARC/PT/ma