Salute: Riccardi, posti letto terapie intensive in linea con programmi

Trieste, 13 gen - "Non corrisponde al vero che la delibera relativa alle funzioni dei livelli assistenziali del sistema sanitario regionale non preveda i 175 posti letto nelle Terapie intensive. Infatti il numero di quei posti letto (dai 120 pre-fase emergenziale fino ai 175 a regime) sarà mantenuto anche dopo gli importanti interventi edilizi che sono in fase di completamento e di avvio sui tre ospedali hub regionali. Comunque, nelle more della realizzazione dei posti letto strutturali previsti nel Piano, sono state indicate tutte le misure compensative necessarie a garantire l'erogazione dei servizi per un totale di 175 posti letto e, qualora necessario, anche superando tale numero come avvenuto nella prima fase dell'emergenza.Lo ha detto oggi a Trieste, in sede di Consiglio regionale, il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione relativa allo stato di attuazione in Friuli Venezia Giulia del potenziamento dell'assistenza ospedaliera."Il cronoprogramma attuativo delle opere - ha spiegato il vicegovernatore - è stato trasmesso all'allora Commissario straordinario per l'emergenza Arcuri nell'istanza di accettazione alla delega commissariale per l'attuazione del Piano. Ad oggi - ha concluso Riccardi - gli scostamenti temporali rispetto a tali previsioni non presentano criticità tali da inficiare la completa realizzazione dei lavori". ARC/GG/al