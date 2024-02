Salute:Riccardi, privato accreditato alleato del sistema sanitario Fvg

Pordenone, 5 feb - "Il privato accreditato è un alleato del sistema di salute pubblica che, con la sua importante attività, garantisce prestazioni gratuite alla stessa condizione del pubblico, contribuendo a contenere le fughe dei pazienti verso privati di altre regioni d'Italia. Continuare a proporre battaglie ideologiche su questa parte della sanità della regione non solo è fuorviante ma anche lesivo del sistema stesso". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi visitando oggi a Pordenone la nuova torre dei servizi e le nuove sale operatorie del Policlinico S. Giorgio. Alla presenza del direttore generale Maurizio Sist, del direttore generale dell'Asfo Giuseppe Toniutti e dell'assessore comunale Guglielmina Cucci, l'esponente dell'Esecutivo ha ribadito l'importanza che questa struttura ospedaliera riveste non solo per il Friuli occidentale ma per l'intero sistema regionale della salute. "Il privato accreditato - ha detto Riccardi nel suo intervento - "corre" ad una velocità maggiore rispetto al pubblico ed ha una flessibilità più elevata, elementi questi che gli consentono una modulazione dell'organizzazione ad una velocità coerente con bisogni di salute. Questa parte del sistema, quindi, non può che essere un nostro alleato con il quale lavorare nella quotidianità, lasciando comunque alla sanità pubblica le scelte sul sistema. Va però scardinata quella parte ideologica che non riesce a vedere gli indubbi vantaggi di questa collaborazione, tenendo inoltre conto che la nostra è una delle ultime regioni in Italia nel rapporto tra sanità pubblica e privato accreditato. Ciò è uno degli elementi che determina la fuga di pazienti, dal momento che i numeri ci dicono che il 70 per cento di quanti si rivolgono altrove lo fanno andando proprio nel privato accreditato dei territori contermini". L'esponente dell'esecutivo Fedriga ha infine evidenziato il fatto che è grazie anche agli interventi di ammodernamento ed efficientamento di strutture come il policlinico San Giorgio che il sistema regionale può diventare maggiormente attrattivo. "Per noi è di fondamentale importanza - ha detto Riccardi - garantire gratuitamente ai pazienti prestazioni di qualità con professionisti di grande valore. Il privato accreditato è un elemento importante di questo ingranaggio, il cui valore della produzione in Friuli Venezia Giulia si attesta al 8,9 per cento mentre nel resto dell'Italia la media è intorno al 18 per cento. Ciò si traduce, a livello pro capite, in un valore pari a 222 euro nella nostra regione, quando in veneto ed Emilia la cifra si attesta a 350 euro mentre in Lombardia arriva a 550 euro". ARC/AL/pph