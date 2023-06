Salute: Riccardi, proficuo incontro garante persone prive libertà

Palmanova, 7 giu - "Proficuo e costruttivo l'incontro di oggi con il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, Franco Corleone. Abbiamo affrontato insieme numerose tematiche relative alle carceri presenti della nostra regione". Sono le parole dell'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio, a Palmanova, ha incontrato il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, Franco Corleone. "I temi che abbiamo affrontato insieme sono in parte di stretta attualità mentre altri sono attinenti situazioni di lunga data, che riguardano sia il comparto della salute che molti altri ambiti inerenti le case circondariali, sia in Friuli Venezia Giulia che nel resto del Paese - ha spiegato Riccardi -. Temi non semplici, che coinvolgono più istituzioni". "Per i progetti avviati dalla Regione riguardo la giustizia riparativa e il reinserimento dei detenuti nella società dopo aver scontato la loro pena c'è la massima apertura a valutare, nel prossimo futuro, una collaborazione ancora più stretta con tutti i soggetti coinvolti. Il confronto con Corleone, grazie alla sua lunga e riconosciuta esperienza in ambito nazionale in questo delicato ambito, si rivelerà senza dubbio costruttivo", ha concluso Riccardi. ARC/PT/pph