Salute: Riccardi, Progettoautismo Fvg accanto alle istituzioni

Presentati i risultati della ricerca scientifica 'Flow Aut' Feletto Umberto, 24 gen - "Realtà come Progettoautismo Fvg onlus contribuiscono a dare risposte ai bisogni delle famiglie e delle persone con autismo che troppo spesso il sistema istituzionale fatica a fornire con la velocità e l'intensità garantite da queste organizzazioni. È necessario rivedere il sistema anche guardando a queste buone pratiche. Non è in discussione il ruolo del sistema pubblico che deve dare la linea, definire gli standard, dettare le regole ma non bisogna considera il pubblico come l'unico erogatore e organizzatore di servizi: il principio di sussidiarietà deve essere uno degli aspetti da recuperare ed esperienze, come quella di Progettoautismo, devono camminare accanto alle istituzioni". Lo ha indicato oggi l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca scientifica "Flow Aut: il metodo comportamentale integrato in un ambiente multisensoriale interattivo" nella sede della Fondazione Progettoautismo Fvg onlus a Feletto Umberto. Flow Aut si colloca nelle attività di ricerca di Progettoautismo Fvg ed è stato avviato in sinergia con le università di Trieste e Udine. Il progetto promuove approcci avanzati nei percorsi terapeutici di abilitazione e riabilitazione degli utenti. La ricerca è iniziata nel 2020 e promossa dalla Fondazione. Le attività terapeutiche si sono basate su due percorsi, uno rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni che si è concentrato sull'uso della stanza multisensoriale e interattiva SHX, la 'stanza di Anna', e l'altro rivolto ai giovani adulti dai 12 ai 27 anni con l'utilizzo della piattaforma Timocco. Nel primo caso sono stati coinvolti 30 bambini per un totale complessivo di 360 ore di attività e 2000 ore di lavoro dello staff di ricerca. I risultati preliminari mostrano un significativo miglioramento nei comportamenti adattivi a distanza di tre mesi dall'intervento in rapporto a quelli che hanno seguito le terapie tradizionali. Il progetto Timocco, invece, ha coinvolto 28 ragazzi e previsto l'uso di un dispositivo basato sulla realtà virtuale volto a potenziare le abilità fisiche, cognitive e comunicative dei giovani con Dsa che spesso si trovano ad affrontare sfide che riguardano lo sviluppo di relazioni interpersonali. I risultati preliminari indicano un significativo miglioramento della capacità di comprendere gli stati mentali degli altri e di capire che possono essere diversi da nostri. Per la Fondazione, la ricerca apre la strada a nuovi approcci per l'abilitazione e la riabilitazione delle persone nello spettro autistico; l'uso di nuove tecnologie come la realtà virtuale e l'ambiente SHX si presenta come una metodologia promettente da poter integrare nelle pratiche terapeutiche quotidiane. Nell'esprimere gratitudine per il continuo impegno della Fondazione sul fronte dei disturbi dello spettro autistico, Riccardi ha ricordato la necessità di porre mano alla revisione del sistema sanitario: "Auspico che la classe dirigente di questo Paese possa guardare oltre il consenso spicciolo e pensare alle nuove generazioni per una riorganizzazione del sistema a vantaggio dei bisogni di salute dei cittadini, soprattutto quelli più fragili". "Il 20% circa della popolazione assorbe l'80% delle risorse del sistema sanitario - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga -, considerando che le risorse non sono illimitate è necessario ridistribuirle in funzione di una risposta appropriata ai bisogni di salute dei cittadini prendendo quelle decisioni che nel passato non sono state adottate, diversamente le risposte di salute riguarderanno solo una fetta della popolazione e non saremo in grado rispettare il dettato costituzionale nella parte in cui sancisce che la salute va garantita a tutti". La Fondazione Progettoautismo Fvg onlus, rappresentata dalla presidente Elena Bulfone, intervenuta oggi con il direttore generale Enrico Baisero, è stata recentemente riconosciuta come ente di ricerca accreditato dal ministero dell'Istruzione e del Merito e accoglie nella casa per l'autismo (Home special home a Feletto Umberto) 98 persone con autismo dai 2 ai 28 anni. Nel 2022 è stata inserita fra le best practice nel report finale della consultazione 'verso una piena inclusione delle persone con disabilità" promosso dal Ministero per le disabilità. E' intervenuto all'evento per un indirizzo di saluto anche il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci. ARC/LP/pph