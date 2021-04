Salute: Riccardi, proroga accreditamento strutture sanitarie private

Palmanova, 8 apr - "Attraverso un emendamento della Giunta al disegno di legge 130 verrà disposta la proroga dell'accreditamento istituzionale concesso alle strutture sanitarie private in scadenza dal primo maggio 2021 al 31 luglio 2021".Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la riunione della Terza commissione consiliare nel corso della quale è stato analizzato il disegno di legge 130 evidenziando che a partire dal primo maggio 2021 e fino al 30 luglio arrivano a scadenza, per il primo semestre 2021, gli accreditamenti triennali concessi a 30 strutture private. Di questi accreditamenti, 14 sono stati prorogati al 30 luglio 2021 e 16 mantengono la loro scadenza naturale, intercorrente tra il 14 maggio 2021 e il 23 luglio 2021.Riccardi ha spiegato che "il procedimento di rinnovo prevede che la conformità ai requisiti di accreditamento debba essere verificata con un sopralluogo affidato ai valutatori iscritti nell'apposito elenco regionale. L'emergenza sanitaria rende però problematico organizzare i sopralluoghi sia per motivi organizzativi sia di sicurezza: le Rsa, gli Hospice e le case di cura svolgono infatti un'attività legata all'emergenza Covid per conto delle aziende sanitarie"."Attraverso un apposito emendamento al disegno di legge si prevede la possibilità di prorogare la durata degli accreditamenti in scadenza nel periodo indicato 2021 fino a 6 mesi dalla sua scadenza - ha precisato Riccardi -. Viene inoltre prevista, data l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, la possibilità di consentire alla Direzione centrale salute di ricorrere a una modalità di verifica dei requisiti complementare rispetto al sopralluogo e consistente nella possibilità di sottoporre le strutture a verifica documentale rinviando il sopralluogo a un momento successivo". ARC/MA/al